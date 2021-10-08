У Києві затримали чоловіка, який розповсюджував наркотики через інтернет

Під час слідчих дій поліцейські вилучили з помешкання зловмисника речовини, схожі на кокаїн, MDMA, екстазі та канабіс. Фігуранту оголошено про підозру та на час досудового розслідування він перебуватиме під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури викрили 30-річного місцевого мешканця у розповсюдженні психотропних речовин. Правоохоронці встановили, що зловмисник збував наркотики через інтернет.

Як розповів начальник відділу Шевченківського управління поліції Олександр Дибов, поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання фігуранта:

«У ході обшуку ми вилучили наркотичні речовини, ймовірно, кокаїн, екстазі, MDMA та понад два кілограма розфасованого канабісу. Зловмисника було затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розпочато кримінальне провадження за частиною другою статті 307 Кримінального кодексу України — незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів».

За процесуального погодження Шевченківської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру та судом обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва