У Києві затримали чоловіка, який вчиняв розпусні дії на дитячому майданчинку

Столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вчиняв розпусні дії відносно неповнолітньої дівчинки у Святошинському районі м. Києва.

Так, у суботу, 20 березня, на спецлінію «102» зателефонував місцевий мешканець, який повідомив, що біля дитячого майданчика на вул.

Червонозаводській невідомий чоловік оголив свій статевий орган та показував його дівчинці, яка каталась на гойдалці.

Працівники поліцї, які виїхали на місце події, затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України. Ним виявився мешканець столиці, 1988 р.н, уродженець Республіки Узбекистан.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 156 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинської окружної прокуратури міста Києва.

Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

Київська міська прокуратура