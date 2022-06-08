У Києві затримали чоловіка, який вдарив ножем свого колегу

Правопорушник напідпитку напав на знайомого і двічі вдарив його ножем у груди. Потерпілого госпіталізували медики, а зловмисника оперативно затримали поліцейські. Фігуранту загрожує до п’ятнадцяти років за ґратами.

До чергової частини Оболонського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Полярна у приміщенні шиномонтажу чоловік отримав тілесні ушкодження. За вказаною адресою для документування злочину негайно прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник слідчого відділу Оболонського управління поліції Києва Сергій Бондар На місці правоохоронці з’ясували, що правопорушник з потерпілим працюють на одній із станцій технічного обслуговування автомобілів:

«Зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, спровокував сварку з колегою. У ході з’ясування відносин нападник схопив ніж та двічі вдарив ним опонента у груди. Після скоєного правопорушник з місця злочину втік та викинув ймовірне знаряддя вчинення злочину – ніж. Під час оперативно-розшукових заходів ми «по гарячих слідах» затримали 46-річного киянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та вилучили ніж зі слідами бурого кольору. Потерпілого медики госпіталізували у лікарню та наразі його життю нічого не загрожує».

За даним фактом слідчим відділом Оболонського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – замах на умисне вбивство. За погодженням з Оболонською окружною прокуратурою затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років. Найближчим часом суд обере підозрюваному запобіжний захід.

Відділ комунікації поліції Києва