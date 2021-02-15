У Києві затримали чоловіка, який викрав обладнання з дитячої лікарні «Охматдит»

Зловмисник таємно проник до одного з кабінетів медзакладу та викрав датчик від сканеру ультразвукового діагностування. Вартість викраденого становить близько 250 тисяч гривень. За скоєне фігурант може провести у в’язниці шість років.

До поліції Києва звернулись працівники дитячої лікарні «Охматдит» та повідомили про крадіжку медобладнання. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського управління поліції, яка задокументувала злочин.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Дмитро Шумейко, поліцейські одразу розпочали комплекс оперативно-розшукових заходів, у рамках яких опитали свідків та переглянули записи з камер відеоспостереження:

«Оперативники затримали ймовірного підозрюваного через кілька днів після вчинення злочину. Ним виявився 28-річний уродженець Кіровоградської області. Також провели невідкладний обшук у помешканні правопорушника, де виявили викрадений пристрій — датчик від сканеру ультразвукового діагностування. У ході перевірки ми також з’ясували, що чоловік раніше вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння аналогічних злочинів. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною третьою статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Затриманому повідомлено про підозру. Йому загрожує до шести років позбавлення волі».

Крім цього, Генеральний директор дитячої лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір та медичний персонал закладу висловили подяку правоохоронцям за допомогу та швидке розкриття злочину.

Відділ комунікації поліції Києва