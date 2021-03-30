У Києві затримали чоловіка, який збував наркотики з автомобіля

За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру 54-річного киянина за фактом незаконного зберігання наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах з метою їх подальшого збуту (ч. 3 ст. 307 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник організував збут наркотичних засобів за допомогою месенджера «Telegram», а також особисто збував наркотичні засоби «з рук в руки», пересуваючись на орендованому автомобілі.

У ході проведення невідкладного обшуку за місцем мешкання підозрюваного в Оболонському районі столиці та в автомобілі правоохоронці виявили розфасовані наркотичні засоби та психотропні речовини – канабіс, МДМА та амфетамін у особливо великих розмірах.

Також встановлено причетність підозрюваного до виготовлення психотропних речовин у заздалегідь облаштованій лабораторії на території приватного будинку у Білоцерківському районі Київської області, за результатами обшуку якого виявлено та вилучено прекурсори та спеціальне обладнання.

Ухвалою слідчого судді Деснянського районного суду м. Києві підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Викриття злочинної діяльності проводилося слідчими Деснянського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження працівників УБН ДБН ГУНП в Київській області.

Досудове розслідування триває.

Київська міська прокуратура