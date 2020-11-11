У Києві затримали чоловіка, який збував підроблені медичні книжки

За процесуального керівництва Київської місцевої прокуратури № 9 затримано 34-річного громадянина, який реалізовував підроблені медичні книжки, які у подальшому ставали підставою для допуску осіб до роботи в закладах громадського харчування, загальноосвітніх закладах шкільної та дошкільної освіти тощо.

Викрили чоловіка безпосередньо під час реалізації 15 медичних книжок з ознаками підробки. Вартість однієї книжки складала 120 грн.

У подальшому під час обшуку за місцем проживання затриманого правоохоронці вилучили 43 печатки та кліше медичних закладів, 38 бланків особистих медичних книжок, 25 додатків до особистих медичних книжок та інші речові докази.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Слідчі та процесуальні дії тривають.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура