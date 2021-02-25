У Києві затримали чоловіка за ножове поранення неповнолітнього

Колишній вітчим вдарив хлопця ножем у живіт, внаслідок чого останнього госпіталізували до лікарні. Наразі життю парубка нічого не загрожує.

До поліції Києва по спецлінії 102 надійшло повідомлення від лікаря однієї із бригад швидкої медичної допомоги про те, що з квартири на вулиці Симиренка медики госпіталізували 16-річного молодика з проникаючим ножовим пораненням живота. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група району та патрульні поліцейські.

Як розповів начальник Святошинського управління поліції Сергій Чернишев, прибувши за вказаною адресою, правоохоронці провели першочергові слідчі дії, поспілкувалися з матір’ю потерпілого та встановили, що до скоєного причетний її колишній чоловік, з яким вона перебувала у цивільному шлюбі:

«З’ясувалося, що жінка розпивала алкогольні напої спільно зі своїм колишнім співмешканцем. Згодом до квартири повернувся її син, який попросив колишнього вітчима покинути житло. Гостеві це не сподобалося, тож він взяв до рук ніж та вдарив ним у живіт неповнолітнього. 33-річного зловмисника ми затримали на місці вчинення злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та у подальшому помістили його до ізолятору тимчасового тримання».

Провівши огляд місця події, поліцейські виявили на підлозі рушник, ймовірно зі слідами крові, а також ножі, які вилучили для проведення експертизи.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину та слідчі подали клопотання до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За скоєне зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва