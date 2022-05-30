У Києві затримали чоловіка за ножове поранення знайомого

Під час застілля між друзями виник конфлікт, у ході якого один із них ножем вдарив опонента в живіт. За умисне тяжке тілесне ушкодження слідчі оголосили затриманому про підозру.

До поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі на вулиці Турчина виявили чоловіка з ножовим пораненням. На місце події прибула слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Під час відпрацювання даного повідомлення бійці полку поліції № 1 та патрульні поліцейські затримали ймовірного підозрюваного. У ході огляду місця події з квартири слідчі вилучили ніж та одяг зі слідами речовини бурого кольору. Затриманий — місцевий мешканець, 1982 року народження».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили затриманому про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва