У Києві затримали чоловіка за підозрою у нанесенні ножового поранення брату

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

До поліції Києва надійшло повідомлення від лікарів, що у квартирі на вулиці Бакинській виявлено чоловіка з ножовим пораненням. Негайно на місце події прибули поліцейські наряди та слідчо — оперативна група.

Як розповів заступник начальника Шевченківського управління поліції Віталій Чернишенко, правоохоронці провели

першочергові слідчі дії та встановили обставини скоєного:

«Ми з’ясували, що під час розпиття алкогольних напоїв між братами виникла сварка. Далі у ході конфлікту один з братів вдарив іншого ножем у груди та з місця скоєння злочину втік. Потерпілого 1985 року народження госпіталізували до медичного закладу. Орієнтування підозрюваного передали усім поліцейським нарядам та вже через годину його затримали співробітники поліції охорони на вулиці Івана Виговського».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі уже повідомили правопорушнику про підозру, а суд обере йому запобіжний захід. За скоєне зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва