У Києві затримали дует жінок, які обпоїли чоловіка та заволоділи його речами

Під час знайомства зловмисниці запропонували чоловікові алкоголь, в який непомітно підсипали психотропну речовину. Коли потерпілий втратив свідомість, правопорушниці відібрали у нього особисті речі та втекли.

Подія сталася на проспекті Леся Курбаса. До правоохоронців звернувся чоловік із повідомленням про крадіжку телефону, банківських карток та готівки у сумі 2 тисячі гривень. Для з’ясування обставин та документування злочину негайно прибула слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Роман Даценко, заявник повідомив, що напередодні познайомився з двома жінками, з якими розпивав алкоголь, проте більше він нічого не пам’ятає:

«Потерпілий надав нам детальний опис своїх нових знайомих, що допомогло нам швидко їх розшукати. Працівники оперативно-пошукового відділу столичного главку, які неподалік відпрацьовували територію району, зупинили зловмисниць. Під час поверхневої перевірки у жінок виявили блістер з пігулками, ймовірно, психотропної дії, мобільний телефон заявника та грошові кошти з банківськими картками. Медичний препарат направили на експертизу».

Правопорушниць затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявилися 25-річна уродженка Вінницької області та 49-річна громадянка іншої держави. Обидві затримані раніше судимі за аналогічні злочини.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження та повідомлено фігуранткам про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Відділ комунікації поліції Києва