У Києві затримали двох раніше судимих чоловіків за крадіжку з авто

фігурантам слідчі повідомили про підозру. За скоєне мешканцям Троєщини загрожує до восьми років за ґратами.

До чергової частини Деснянського управління поліції звернувся місцевий мешканець з повідомленням про крадіжку речей з його автівки «Ніссан», припаркованої біля багатоповерхівки на бульварі Висоцького. Для документування події на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Деснянського управління поліції Євген Житомирський, оперативники встановили, що до злочину причетні двоє чоловіків, яких затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Ми розшукали підозрюваних неподалік від місця скоєння злочину та встановили, що вночі порушники розбили скло транспортного засобу, припаркованого на узбіччі, та викрали з багажного відділу запасне колесо. Поліцейські затримали раніше судимих місцевих мешканців, 1983 та 1990 років народження. Серед речей зловмисників ми виявили та вилучили викрадену річ. Також є підстави вважати, що затримані причетні до вчинення аналогічних злочинів на території району».

Слідчим Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного або стану. За процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури міста Києва затриманим повідомлено про підозру. За вчинене їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Відділ комунікації поліції Києва