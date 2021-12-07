У Києві затримали двох жінок, які перебували у розшуку за крадіжки у Шевченківському районі

Одній з затриманих слідчі повідомили про підозру, а іншій суд виніс вирок у вигляді одного року позбавлення волі.

Під час відпрацювання території поблизу станції метро «Нивки» правоохоронці спільно з громадянами зупинили групу підозрілих осіб. При перевірці оперативники встановили, що двоє жінок перебувають у розшуку за скоєння кримінального проступку та злочину.

Як розповів начальник Шевченківського управління поліції Ігор Падюк, затриманих доставили для проведення слідчих дій до відділу поліції:

«Ми з’ясували, що 29-річна жінка перебуває в розшуку за скоєння крадіжки гаманця у перехожої поблизу станції метрополітену «Шулявська». Оскільки обвинувачена не з’являлась на судові засідання, її оголосили у розшук. За скоєння кримінального правопорушення суд оголосив їй вирок у вигляді одного року позбавлення волі. Інша затримана раніше скоїла крадіжку мобільного телефону на вулиці Старовокзальній. Наразі за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури ми повідомили їй про підозру у скоєнні кримінального проступку. Їй загрожує до п’яти років обмеження волі».

Нагадаємо, що для «роботи» кишенькові злодії часто обирають місця масового скупчення людей – це вокзали, громадський транспорт, переходи до метрополітену, кінотеатри, кафе, ресторани тощо. Правоохоронці вкотре нагадують громадянам та гостям столиці бути пильними і стежити за особистими речами.

Якщо ви стали жертвою або очевидцем злочину, то негайно повідомте про це на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Києва