У Києві затримали грабіжника, який відібрав у двох киянок золоті прикраси

Правопорушник заходив до під’їздів багатоповерхівок у Дарницькому районі столиці та грабував місцевих мешканок. За скоєне йому загрожує до десяти років тюремного ув’язнення.

До чергового на спецлінію 102 від потерпілих надійшло повідомлення про те, що невідомий чоловік потягом години у під’їздах багатоповерхівок, що на Харківському шосе, відібрав у них золоті сережки та втік. Для встановлення всіх обставин інциденту на місце події виїхала районна слідчо-оперативна група.

Як розповів слідчий Дарницького управління поліції Віталій Овчаренко, поліцейські провели ряд необхідних оперативно-розшукових заходів та встановили особу зловмисника:

«Встановлено, що у обох випадках зловмисник прослідкував за своїми жертвами до під’їзду, а далі силою зірвав з них золоті сережки та втік. Грабіжником виявився раніше судимий чоловік, 1984 року народження. Ми затримали його протягом декількох годин у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Також перевіряється інформація на причетність чоловіка до скоєння ще одного аналогічного кримінального правопорушення».

Слідчі поліції Києва за процесуального погодження окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва