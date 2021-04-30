У Києві затримали групу шахраїв, які «торгували» посадами високопосадовців (відео)

Інформацію про групу аферистів отримав Департамент внутрішньої безпеки НПУ від одного з працівників поліції. Зловмисники запропонували за 220 тисяч доларів США «влаштувати» його на посаду начальника ГУНП одного з центральних регіонів України. Спільно з Головним слідчим управлінням Нацполіції та Офісом Генерального прокурора України фігурантів затримали на передачі коштів.

Начальник одного зі структурних підрозділів поліції повідомив Департамент внутрішньої безпеки НПУ про одержання корупційної пропозиції. Двоє чоловіків, які позиціонували себе впливовими особами, запевняли поліцейського, що вирішують питання кадрових призначень, зокрема і в Національній поліції України. А відтак можуть домовитися за посаду начальника Головного управління Нацполіції в одному з центральних регіонів України. Ціна питання – 220 тисяч доларів США.

За матеріалами внутрішньої безпеки слідчі Головного слідчого управління НПУ, під процесуальним керівництвом Офісу ГПУ, розпочали кримінальне провадження за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

Спільними діями правоохоронці встановили особи цих «впливових людей», ними виявилися 48-річний киянин та 60-річний раніше судимий мешканець Запоріжжя. Змовники систематично телефонували посадовцю поліції, запевняючи, що його «призначення» вже в процесі, потрібно лише передати їм вищезазначену суму. Врешті домовилися про зустріч у столиці.

На передачі першої частини «винагороди» — 120 тисяч доларів США – працівники ДВБ та ГСУ НПУ, за підтримки відділу швидкого реагування ДВБ та процесуального керівництва Офісу ГПУ, затримали учасників злочинної групи. Кошти вилучено. Фігурантам оголошено про підозру у вчиненні шахрайства організованою групою — ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

(коментар речника ДВБ НПУ Олесі Бойко)

Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна. Наразі їх затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають подальші слідчі дії з метою встановлення інших епізодів аферистів та їх можливих спільників.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України