У Києві затримали хулігана, який підстрелив чоловіка біля станції метро «Чернігівська»

Під час конфлікту зловмисник використав вогнепальну зброю в бік опонента, чим спричинив йому рвану рану кисті. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

Вчора близько 20-ї год. до поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення про те, що біля станції метро Чернігівська чоловік отримав вогнепальне поранення. На місце події негайно виїхали екіпаж патрульних, слідчо-оперативна група Деснянського управління поліції та лікарі.

Як розповів начальник відділу поліції № 1 Деснянського управління поліції Володимир Борматов попередньо встановлено, що в одному з кафе на вулиці Попудренка між двома компаніями чоловіків виник конфлікт. Суперечка продовжилася на вулиці і згодом переросла у бійку:

«Під час конфлікту один із учасників дістав пістолет травматичної дії та здійснив декілька пострілів, один з яких влучив у опонента. 20 – річного потерпілого госпіталізували до лікарні з вогнепальною рваною раною кисті. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився 24 — річний місцевий мешканець, зі слів раніше не судимий».

На місці події поліцейські вилучили пістолет та дозвіл на нього. Зброю направили на експертне дослідження.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. У рамках досудового розслідування встановлюються усі обставини та причини скоєння цього кримінального правопорушення. Зловмиснику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва