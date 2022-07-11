У Києві затримали іноземця, який через гроші вбив свого товариша по чарці

Після розпиття алкоголю зловмисник вимагав у товариша гроші, які той нібито у нього взяв. Почувши відмову, чоловік наніс потерпілому декілька ударів ножем, від яких він помер на місці. Фігуранту загрожує до 15-ти років тюремного ув’язнення.

До поліції Києва на спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що у квартирі на бульварі Ромена Роллана він виявив брата з ознаками насильницької смерті. За вказаною адресою негайно виїхали слідчо-оперативні групи головного та територіального управлінь поліції, судово-медичний експерт, патрульні поліцейські та лікарі.

Як повідомив начальник Святошинського управління поліції Петро Токар, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з’ясували, що смерть 54-річного киянина настала внаслідок проникаючих ножових поранень живота:

«Поспілкувавшись із заявником ми зрозуміли, що до злочину може бути причетний товариш померлого, який тимчасово проживав у його квартирі. Отримавши прикмети ймовірного підозрюваного оперативники швидко встановили особу зловмисника, адже він неодноразово потрапляв в поле зору поліцейських.

Дільничні за орієнтуванням затримали чоловіка, у якого руки, одяг та обличчя були у крові. З’ясувалося, що конфлікт між чоловіками розпочався через гроші, які померлий ніби-то взяв у затриманого та відмовився повертати».

Раніше судимого за грабіж та розбій іноземця, 1980 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З квартири слідчі вилучили ніж зі слідами крові, а також речі, які направили на експертизи.

За даним фактом слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. За погодженням із Святошинською окружною прокуратурою фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Києва