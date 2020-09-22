У Києві затримали іноземця, який обкрадав відвідувачів спортивних залів

Під виглядом клієнта клубу зловмисник проходив до роздягальні та викрадав цінні речі із шкафчиків. Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру у скоєнні злочину за який йому загрожує до шести років ув’язнення.

До чергової частини Солом’янського управління поліції звернувся мешканець столиці та повідомив про те, що з шафи у спортивному клубі на вулиці Миколи Грінченка у нього викрали близько 19 тисяч гривень та 1200 доларів США. За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група районного підрозділу для з’ясування усіх обставин події.

Прибувши на місце події поліцейські переглянули відео з камер спостереження даного закладу та встановили підозрюваного у скоєнні злочину. У ході слідчих дій з’ясувалося, що напередодні зловмисник вчинив аналогічну крадіжку у іншому районі столиці. Після вчинення злочинів зловмисник виїхав за місцем проживання у Львівську область.

У подальшому, за погодженням із місцевою прокуратурою, оперативники провели невідкладний обшук у помешканні фігуранта та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також, під час обшуку працівники поліції виявили у 31-річного іноземця викрадені речі потерпілих: гроші, гаджети та цінні речі. Окрім цього, під час досудового розслідування слідчі з’ясували, що чоловік перебуває у розшуку за вчинення аналогічного злочину у Харківській області.

За даним фактом слідчим Солом’янського управління поліції відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Чоловіку вже повідомлено про підозру у вчиненні даного злочину та судом обрано запобіжний захід — тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 84080 гривень. За скоєне фігуранту загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва