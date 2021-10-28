У Києві затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку 

Раніше неодноразово судимий 34-річний чоловік з 2020 року розшукувався правоохоронними органами Литви за крадіжки та збут наркотиків неповнолітнім.

Вчора, 27 жовтня, співробітники Департаментів боротьби з наркозлочинністю та карного розшуку, Головного слідчого управління Нацполіції за силової підтримки спецпідрозділу ТОР встановили місцезнаходження та затримали іноземця у м. Києві.

Згідно з інформацією Інтерполу чоловік був оголошений в розшук правоохоронцями Литви за крадіжку та збут наркотиків серед неповнолітніх. Розшукуваний певний час переховувався на території України.

На теперішній час чоловіка затримано у порядку ст. 582 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про подальшу екстрадицію іноземця на батьківщину.

Департамент боротьби з наркозлочинністю

Національної поліції України