У Києві затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку

Встановлено, що чоловік, перебуваючи на керівній посаді в іноземній компанії та зловживаючи службовим становищем, здійснив незаконний переказ 950 тисяч євро на рахунок іншої установи, що не мала права на отримання коштів. Компетентні органи Федеративної Республіки Німеччина оголосили його у розшук.

Правоохоронці встановили, що після вчинення злочину на території Сполучених Штатів Америки чоловік вилетів в Україну та мешкав у Києві.

Сьогодні працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України згідно із запитом Офісу Генерального прокурора та відповідно до інформації Інтерполу встановили місцеперебування й затримали розшукуваного.

На даний час із правопорушником проводяться слідчі дії та вирішується питання про подальшу екстрадицію.

За вчинення вказаних злочинів згідно із законодавством Федеративної Республіки Німеччина чоловіку загрожує до десяти років позбавлення волі.

Національна поліція України