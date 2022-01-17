У Києві затримали іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за торгівлю наркотиками

Фігуранта розшукували правоохоронці Ізраїлю з 2017 року.

Сьогодні, 17 січня, оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції встановили та затримали розшукуваного у Києві.

Відповідно до обліків Інтерполу, 35-річний громадянин Держави Ізраїль з лютого 2017 року перебував у міжнародному розшуку. Відомо, що чоловік протягом тривалого часу експортував, імпортував, збував та розповсюджував небезпечні наркотичні засоби.

Йому загрожує до 20-ти років позбавлення волі.

Вирішується питання про екстрадицію зловмисника.

Управління комунікації Національної поліції України