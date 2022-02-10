У Києві затримали крадія, який перебував у розшуку за невиконання рішення суду

Правоохоронці довели причетність зловмисника до 24 крадіжок, скоєних у Деснянському районі. Отримавши вирок суду чоловік проігнорував судове повідомлення та не з’явився у вказаний час для виконання. Наразі він перебуває за ґратами, де відбуватиме покарання протягом наступних двох років.

До поліції Києва надходили повідомлення про крадіжки особистих речей громадян, скоєні в торгових центрах Деснянського району. Кожна подія була належним чином зареєстрована та для встановлення обставин правопорушення на місці працювала слідчо-оперативна група.

Правоохоронці з’ясували, що до кримінальних правопорушень причетний місцевий мешканець, який користувався неуважністю покупців та продавців і непомітно викрадав їх мобільні телефони, ноутбуки, велосипеди. Потім викрадене продавав з рук перехожим або здавав у ломбард. У ході оперативно-розшукових заходів працівники карного розшуку викрили правопорушника.

Ним виявився 37-річний киянин, який з 2010 року скоював аналогічні злочини, за які вісім разів його було притягнуто до кримінальної відповідальності. Завдяки зібраній доказовій базі слідчі довели причетність затриманого до 24 епізодів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка.

Після завершення досудового розслідування слідчі передали обвинувальні акти разом із матеріалами кримінального провадження до Деснянського районного суду. У результаті фігурант отримав два роки тюремного ув’язнення. Однак у вказаний час для виконання вироку засуджений не з’явився, тож його оголосили у розшук. Днями оперативники розшукали та затримали втікача. Тепер найближчі два роки він проведе за ґратами.

Відділ комунікації поліції Києва