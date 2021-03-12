У Києві затримали молодика з канабісом на суму понад 100 тисяч гривень
Cпівробітники УБН ДБН затримали 23-річного чоловіка на одній із вулиць столиці. Він мав при собі півтора кілограма канабісу.
Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучили:
- розфасовані пакунки з наркозіллям;
- пристрої для куріння;
- мобільні телефони;
- пістолет із ознаками переробки та набоями до нього.
У кімнаті гуртожитку чоловік облаштував склад та фасувальний цех. Заборонений товар збував «із рук у руки» та через закладки за попередньою домовленістю в чаті одного з месенджерів.
Його клієнтами переважно були студенти, а оплату приймав через електронні інтернет-платежі.
Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 100 тисяч гривень.
Слідчі Святошинського управління поліції готують йому повідомлення про підозру за ст. 307 Кримінального кодексу України. // Вартові еспресоTweet