У Києві затримали молодика з канабісом на суму понад 100 тисяч гривень

Cпівробітники УБН ДБН затримали 23-річного чоловіка на одній із вулиць столиці. Він мав при собі півтора кілограма канабісу.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисника вилучили:

розфасовані пакунки з наркозіллям;

пристрої для куріння;

мобільні телефони;

пістолет із ознаками переробки та набоями до нього.

У кімнаті гуртожитку чоловік облаштував склад та фасувальний цех. Заборонений товар збував «із рук у руки» та через закладки за попередньою домовленістю в чаті одного з месенджерів.

Його клієнтами переважно були студенти, а оплату приймав через електронні інтернет-платежі.

Вартість вилученого за цінами «чорного» ринку становить понад 100 тисяч гривень.

Слідчі Святошинського управління поліції готують йому повідомлення про підозру за ст. 307 Кримінального кодексу України. // Вартові еспресо