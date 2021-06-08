У Києві затримали на хабарі директора одного з інститутів Національної академії аграрних наук України

Посадовець вимагав та отримав 20 тис. грн неправомірної вигоди.

За вказану суму обіцяв вирішити питання щодо передачі приміщення у користування та в подальшому лобіювати інтереси щодо укладання офіційного договору оренди. Кошти підприємець повинен був перерахувати на рахунок інституту як благодійний внесок.

7 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві Нацполіції та слідчі Печерського управління поліції затримали фігуранта «на гарячому» у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Печерська окружна прокуратура м. Києва.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, може загрожувати покарання — до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України