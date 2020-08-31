У Києві затримали організатора інтернет-магазину з продажу марихуани та «кексів» із наркотою

Вартість вилучених наркотичних речовин, за цінами «чорного ринку», складає близько пів мільйона гривень. Зловмиснику загрожує до десяти років ув’язнення.

У рамках реалізації матеріалів кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України, працівники управління боротьби з наркозлочинністю столичного главку за участю слідчих Голосіївського УП ГУНП у м. Києві викрили уродженця Харкова у збуті наркотиків через мережу Інтернет.

Поліцейські з’ясували, що чоловік орендував квартиру у Голосіївському районі столиці. Під час проведення невідкладного обшуку за місцем проживання правоохоронці виявили «склад» наркотичних речовин – марихуану та кекси із вмістом тетрагідроканабінолу, які він збував через мережу Інтернет та поштові відділення.

«Ми встановили, що засновником інтернет-магазину та збувачем є харків’янин, 1989 року народження. У результаті обшуку квартири правопорушника, нами вилучено понад 150 пакунків та ємкостей з наркотиками, ваги, фасувальні пакети, нотатки про кількість збутих наркотиків та ґаджети, через які чоловік домовлявся про продаж наркотиків», — розповів начальник слідчого відділення Голосіївського УП ГУНП у м. Києві Дмитро Полохало.

За цінами «чорного ринку», вартість вилучених наркотиків становить близько 500 тисяч гривень. Правоохоронці направили наркотичні речовин на експертизу. На разі вирішується питання щодо оголошення фігуранту про підозру та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва