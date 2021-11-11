У Києві затримали організаторку нелегального переправлення іноземців через державний кордон

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва слідчими Печерського УП ГУНП в м. Києві спільно з оперативними працівниками Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» ДПС України затримано організатора незаконного переправлення іноземців через державний кордон України (ч.2 ст. 332 Кримінального кодексу України).

Згідно з матеріалами слідства, фігуранти кримінального провадження, діючи з корисливих мотивів, здійснювали пошук іноземців, які мали намір без належних на те законних підстав отримати документи для незаконного перетину державного кордону України.

З метою реалізації злочинних дій учасники групи залучали громадянок України, з якими іноземці укладали фіктивні шлюби. Вказані документи останні у подальшому використовували для незаконного перетину кордону. Вартість цих «послуг» становила 40 тис. гривень.

У ході проведення контролю за вчиненням злочину після отримання фіктивного свідоцтва про укладання шлюбу та передачі грошових коштів на місці вчинення злочину в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянку України, 1969 року народження, яка є організатором вказаної злочинної діяльності.

Наразі за місцем проживання затриманої проводяться невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. Встановлюються інші учасники злочинної схеми.

Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська міська прокуратура