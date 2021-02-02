У Києві затримали осіб, які з автомату обстріляли авто на Оболоні (фото відео)

Подія сталася вчора ввечері на проспекті Степана Бандери. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

У ході проведення спеціальної поліцейської операції з розшуку осіб, причетних до стрільби, було задіяно всі наряди та патрулі міста. В результаті короткочасного переслідування спецпризначенці та працівники управління карного розшуку поліції Києва затримали зловмисників у Голосіївському районі:

«Менш ніж за годину столичні оперативники та працівники полку особливого призначення встановили місцезнаходження розшукуваної іномарки на території Голосіївського району Києва. У салоні перебували двоє чоловіків. Їх затримали. З автівки вилучено автоматичну зброю, з якої, ймовірно, фігуранти вели стрільбу. Протягом ночі слідчі провели обшуки за місцем проживання зловмисників та вилучили речові докази. Чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії», — повідомив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

Також правоохоронці розшукали автомобіль, у який стріляли нападники. У результаті події ніхто не постраждав. Транспортний засіб зі слідами пострілів вилучено для експертного дослідження.

Зібрані відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчим управлінням столичної поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва