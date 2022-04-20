У Києві затримали перехожого, який гуляв вулицями з гранатою в кишені

Правоохоронці вкотре нагадують громадянам, що незаконне придбання, зберігання та носіння бойових припасів та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу тягне за собою кримінальну відповідальність. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

Протиправну діяльність чоловіка задокументували співробітники Подільського управління поліції. На вулиці Наталії Ужвій дільничні офіцери поліції зупинили чоловіка з метою проведення превентивних заходів.

Під час спілкування із поліцейськими 31-річний киянин помітно нервував, тож правоохоронці провели поверхневу перевірку, під час якої виявили гранату та запал до неї. Зловмисник не зміг пояснити походження боєприпасу.

Слідчі затримали чоловіка у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та для подальшого з’ясування обставин доставили його в управління поліції. Проведена вибухотехнічна експертиза підтвердила, що вилучений предмет є гранатою «РГН» із запалом і придатна до використання.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури затриманому оголошено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне придбання, зберігання та носіння бойового припасу без передбаченого законом дозволу. Найближчим часом суд обере затриманому запобіжний захід. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Відділ комунікації поліції Києва