У Києві затримали покидька, який плюнув в обличчя жінці-касиру на АЗС

У Києві на АЗС ANP, що на Харківському шосе, 68, заїхав чолов‘яга на Mazda (AE2089CI). Коли жінка-касир попросила його надягнути маску — почав сперечатися, а потім нахабно плюнув їй в обличчя і втік.

Учора в соцмережах з’явилася інформація, що клієнт АЗС плюнув у жінку за касою. Передувало події те, що чоловік відмовився надягти маску й отримав від неї зауваження.

Сьогодні патрульні розшукали цього громадянина. Інспектори винесли на чоловіка постанову за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) КУпАП.

Громадянина доставили у Дарницьке управління поліції для з’ясування обставин події, що сталася на АЗС та надання правової кваліфікації його діям.

Ми вкотре закликаємо наших громадян бути взаємноввічливими, відповідальними, надягати маски та користуватися антисептиком! Тільки так ми зупинимо COVID-19 та повернемося до звичного режиму життя.

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