У Києві затримали полтавчанина, який викрадав гроші з платіжних терміналів

Правоохоронці довели причетність зловмисника до трьох епізодів злочинної діяльності. Слідчі оголосили затриманому про підозру, йому загрожує до шести років позбавлення волі.

До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення про те, що невідомі пошкодили платіжний термінал у підземному переході та викрали понад 20 000 гривень. На місці події працювали слідчо-оперативна група та співробітники карного розшуку.

Як розповів начальник Шевченківського управління Ігор Падюк, у результаті злагодженої роботи оперативників та працівників слідчого відділу, поліцейські затримали раніше судимого 29-річного полтавчанина:

«Протягом декількох місяців до нас надійшли три заяви про пошкодження платіжних терміналів у Шевченківському районі столиці. У всіх випадках ми проводили огляди місця подій та розпочинали досудове розслідування. Ми проаналізували записи з камер відеоспостереження та спосіб скоєння злочину та у ході оперативно-розшукових заходів затримали зловмисника за місцем проживання. Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта виявили та вилучили знаряддя вчинення злочину, одяг та комплектуючі терміналів самообслуговування, які було викрадено. Наразі перевіряється причетність затриманого до аналогічних злочинів, скоєних на території міста Києва».

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України – крадіжка, поєднана з проникненням у житло чи інше приміщення. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили затриманому про підозру. Санкція статті передбачає до шести років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Києва