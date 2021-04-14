У Києві затримали серійних крадіїв ліфтового обладнання, які видавали себе за кур’єрів

У ході досудового розслідування встановлено причетність затриманих до 30 епізодів. Під час обшуків поліцейські вилучили викрадені ліфтові шлейфи та спеціальні інструменти для їх демонтажу. Фігурантам повідомлено про підозру. Їм загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Працівники Святошинського управління поліції за силової підтримки бійців полку поліції особливого призначення № 1 у ході реалізації оперативної інформації затримали трьох місцевих мешканців, які «спеціалізувалися» на крадіжках ліфтового обладнання. Аби встановити зловмисників, правоохоронці опрацювали десятки відео з камер спостереження, у тому числі тих, що належать до системи «Безпечне місто», а також опитали очевидців, що допомогло встановити ймовірних підозрюваних.

Як розповів начальник слідчого відділу Святошинського управління поліції Богдан Замула, зловмисники здійснювали крадіжки протягом декількох місяців у різних районах столиці. Представлявшись кур’єрами, чоловіки потрапляли до під’їздів будинків, де за допомогою інструментів обрізали ліфтове обладнання та виносили у сумках з маркуванням однієї із служб доставки:

«Правопорушників затримали після чергової крадіжки на столичній Оболоні. Чоловіки пересувалися на автомобілі, в багажнику якого знаходилися зрізані ліфтові шлейфи, інструменти для демонтажу та відкриття дверей, а також рюкзаки служби доставки. Місцевих мешканців 1982, 1980 та 1978 років народження затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України».

В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцями проживання затриманих, у гаражних боксах та автомобілях. У ході слідчих дій поліцейські вилучили два автомобілі, якими пересувались чоловіки, три велосипеди, які ймовірно викрадені, а також зрізане ліфтове обладнання.

«Ми встановили причетність затриманих ще до 30 аналогічних злочинів на території столиці. Також у слідства є всі підстави вважати, що зловмисники причетні ще до ряду крадіжок, доведенням яких займається слідство. Наразі фігурантам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, а суд обрав їм запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт» — додав Богдан Замула.

Відділ комунікації поліції Києва