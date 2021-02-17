У Києві затримали серійного грабіжника, який відбирав мобільні телефони у малолітніх

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Чоловік силою забирав ґаджети у дітей. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кількох злочинів. Чоловік знаходиться під вартою, йому загрожує до шести років ув’язнення.

З початку року до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла низка повідомлень про пограбування дітей. Батьки потерпілих пояснювали, що на вулиці невідомий чоловік залякував хлопчиків 10-14 років та забирав в них мобільні телефони.

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Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, під час реалізації матеріалів справи оперативного обліку правоохоронці з’ясували, що до правопорушень проти малолітніх причетна одна особа та затримали підозрюваного:

«Ним виявився раніше судимий за вчинення грабежу та шахрайства 31-річний киянин, який звільнився з місця позбавлення волі у жовтні минулого року. Ми встановили причетність затриманого до п’яти пограбувань. Чоловік стежив за дітьми у безлюдних місцях, підходив та розповідав вигадану історію, нібито у його брата хтось неподалік забрав мобільний телефон і йому необхідно перевірити «мобілку» потерпілого на предмет можливого викрадення. Після чого брав телефон для «перевірки» та зникав з місця, а при відмові дітей віддавати телефон добровільно, погрожував їм застосуванням сили. Телефони зловмисник здавав до ломбардів або продавав у місцях стихійної торгівлі».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

«Затриманому оголошено про підозру у вчиненні повторного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Крім цього, ми перевіряємо причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів на території інших районів столиці», – додав очільник кримінальної поліції.

Відділ комунікації поліції Києва

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