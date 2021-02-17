У Києві затримали серійного грабіжника, який відбирав мобільні телефони у малолітніх

Чоловік силою забирав ґаджети у дітей. Затриманому оголошено про підозру у вчиненні кількох злочинів. Чоловік знаходиться під вартою, йому загрожує до шести років ув’язнення.

З початку року до чергової частини Дарницького управління поліції надійшла низка повідомлень про пограбування дітей. Батьки потерпілих пояснювали, що на вулиці невідомий чоловік залякував хлопчиків 10-14 років та забирав в них мобільні телефони.

Як повідомив начальник відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції Олексій Кабанченко, під час реалізації матеріалів справи оперативного обліку правоохоронці з’ясували, що до правопорушень проти малолітніх причетна одна особа та затримали підозрюваного:

«Ним виявився раніше судимий за вчинення грабежу та шахрайства 31-річний киянин, який звільнився з місця позбавлення волі у жовтні минулого року. Ми встановили причетність затриманого до п’яти пограбувань. Чоловік стежив за дітьми у безлюдних місцях, підходив та розповідав вигадану історію, нібито у його брата хтось неподалік забрав мобільний телефон і йому необхідно перевірити «мобілку» потерпілого на предмет можливого викрадення. Після чого брав телефон для «перевірки» та зникав з місця, а при відмові дітей віддавати телефон добровільно, погрожував їм застосуванням сили. Телефони зловмисник здавав до ломбардів або продавав у місцях стихійної торгівлі».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від чотирьох до шести років позбавлення волі.

«Затриманому оголошено про підозру у вчиненні повторного правопорушення та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Крім цього, ми перевіряємо причетність підозрюваного до вчинення аналогічних злочинів на території інших районів столиці», – додав очільник кримінальної поліції.

Відділ комунікації поліції Києва