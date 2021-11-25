У Києві затримали шахрая, який за схемою «ваш родич в лікарні» ошукав пенсіонерів на ₴100 тис.

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 43-річному луганчанину, який шахрайським шляхом заволодів коштами двох пенсіонерів (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України).

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом листопада поточного року чоловік за схемою «ваш родич в лікарні» ошукав двох людей. Так, зателефонувавши 83-річному чоловіку на домашній телефон чоловік повідомив, що його похресник потрапив в ДТП та потребує негайного лікування вартістю 15 тис. гривень.

Будучи введеним в оману, чоловік погодився передати зловмиснику вказану суму коштів.

Згодом, за аналогічною схемою чоловік ошукав 85-річну пенсіонерку, повідомивши, що її донька після ДТП потребує лікування. Отримавши згоду потерпілої оплатити лікування доньки, зловмисник заволодів її заощадженнями на загальну суму понад 85 тис. гривень.

Завдяки оперативному реагуванню правоохоронців зловмисника вдалося затримати по «гарячих слідах». Гроші пенсіонерки вилучено.

Наразі 43-річному чоловіку повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування здійснюється співробітниками Печерського УП ГУ НП у м. Києві.

Київська міська прокуратура