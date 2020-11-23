У Києві затримали сумчанина, який вдарив ножем перехожого

Біля одного з торгівельних закладів між чоловіками виникла сварка, у ході якої зловмисник наніс ножове поранення киянину. За скоєне йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення.

До Дніпровського управління поліції від потерпілого надійшов виклик про те, що на вулиці Будівельників невідомий наніс йому проникаюче ножове поранення. На місце події негайно прибули патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група та лікарі.

Як повідомив начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Києва Богдан Марченко, чоловік почав конфлікт із перехожим, у ході якого вдарив його ножем у живіт:

«Ми з’ясували, що ініціатором інциденту виявився 39-річний житель Сумщини, який раніше відбував покарання у місцях позбавлення волі за майнові злочини. Зловмисника затримано неподалік від місця злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, а киянина з проникаючим ножовим пораненням госпіталізовано до медичного закладу».

Слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України та повідомили фігуранту про підозру у скоєнні даного злочину. Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва