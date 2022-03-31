У Києві затримали трьох зловмисників, які обікрали поштовий склад майже на ₴1 мільйон

Спільники зламали замки та поцупили з приміщення посилки та майно перевізника. Поліцейські встановили причетних до скоєння злочину осіб та провели санкціоновані обшуки. Тепер порушникам загрожує до вісьми років в’язниці.

У ході реалізації оперативної інформації співробітники відділу кримінальної поліції Дніпровського управління поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку столичного главку за погодженням із окружною прокуратурою і за силової підтримки полку поліції особливого призначення № 1, викрили та затримали групу осіб, причетних до крадіжки зі складського приміщення поштового перевізника.

Зловмисники проникли до складу в період дії комендантської години та викрали посилки з різноманітним вмістом, а також майно перевізника.

Як розповів начальник Дніпровського управління поліції Михайло Ніконов, інформація про те, що невідомі особи обікрали склад надійшла до правоохоронців декілька днів тому:

«Ми провели низку слідчих та оперативно-розшукових заходів, вивчили записи із камер відеонагляду і встановили осіб, які могли бути причетні до скоєння злочину. Під час санкціонованих обшуків за місцями проживання ймовірних підозрюваних ми виявили викрадене майно та затримали зловмисників. Спільники обікрали складське приміщення у період дії комендантської години та винесли звідти посилок й інших речей майже на 1 мільйон гривень».

Правопорушниками виявилися троє місцевих мешканців — двоє чоловіків, 1983 і 1988 років народження, а також жінка, 1986 року народження. Поліцейські з’ясували, що один із фігурантів неодноразово судимий за скоєння майнових злочинів і нещодавно вийшов з-під варти під заставу. Інший чоловік також раніше притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжку та зберігання наркотичних речовин. А їхня спільниця була умовно засуджена за незаконне заволодіння транспортним засобом.

«Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за частиною четвертою статті 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі за погодженням з окружною прокуратурою слідчі повідомили затриманим особам про підозру у вчиненні злочину та направили клопотання до суду щодо обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Фігурантам загрожує до восьми років тюремного ув’язнення», — зазначив Михайло Ніконов.

Відділ комунікації поліції Києва