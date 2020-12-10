У Києві затримали учасника незаконного збройного формування, який перебував у міжнародному розшуку

Чоловік пройшов спеціальне навчання, брав участь та організовував терористичну діяльність незаконного збройного формування на території іншої держави.

Вчора, 9 грудня, оперативники Нацполіції та поліції Києва затримали іноземця у столиці. Відповідно до обліків Інтерполу, 33-річний громадянин РФ з 2018 року перебував у міжнародному розшуку.

Чоловіка розшукували за участь у бойових діях у складі незаконного збройного формування на території однієї з країн Близького Сходу. Відомо, що він у квітні 2014 року пройшов підготовку в спеціальному військовому тренувальному таборі незаконного збройного формування.

Щоби уникнути покарання, іноземець переховувався у Києві.

Працівники Департаменту карного розшуку спільно з оперативниками поліції Києва за силової підтримки столичного полку поліції особливого призначення встановили місцезнаходження та затримали іноземця.

Вирішується питання про екстрадицію зловмисника.

Управління комунікації Національної поліції України