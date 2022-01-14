У Києві затримали водія, який жорстоко побив чоловіка за зауваження. Черговий мажор?

Між двома чоловікам виникла сварка через порушення правил дорожнього руху, яка переросла у бійку. У результаті одного із учасників госпіталізували у лікарню. Проводиться перевірка.

Сьогодні, 14 січня, під час моніторингу мережі Інтернет правоохоронці виявили публікацію з відео, де на вулиці Андрія Аболмасова відбувається бійка між двома чоловіками. На місце події прибули поліцейські для з’ясування усіх обставин інциденту.

Попередньо правоохоронці встановили, що між опонентами виник конфлікт через неправильне паркування автомобіля. Згодом один з чоловіків накинувся з кулаками на іншого та наніс йому декілька ударів у різні частини тіла. Внаслідок бійки одного із учасників госпіталізовано у лікарню, а з іншим чоловіком спілкуються слідчі.

Подія зареєстрована в Дніпровському управлінні поліції, після встановлення усіх обставин їй буде надана правова кваліфікація.

ОНОВЛЕНО

Згідно довідки лікаря 44-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження. Порушника, 24-річного уродженця Київщини, затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва

***

Побив до півсмерті за зауваження: у Києві водій накинувся на пішохода (відео)

У Києві водій сильно побив перехожого за зауваження через неправильне паркування. Наразі постраждалий перебуває у тяжкому стані.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал «Київ оперативний».

Інцидент стався близько 11:30 на вулиці Аболмасова, 6. Житель будинку зробив зауваження власнику припаркованої Toyota Land Cruiser Prado через неправильне паркування.

Автовласник, за інформацією з відкритих джерел, Владислав Стеценко, 1997 року народження, відповів на зауваження кількома ударами та зробив кидок із прогином. На кадрах також видно, що після цього нападник почав добивати чоловіка на землі.

Після втручання небайдужого водія Hyundai, який проїжджав повз, побиття припинилося. Приїхали медики та терміново відвезли потерпілого.

З коментарів до публікації Frank Cowperwood стало відомо, що ситуація погіршилася. У потерпілого — забій і набряк головного мозку, йому довелося зробити невеликий прокол, щоб набряк спав.

Також у пості наголошується, що на місце пригоди приїжджали співробітники поліції, але оформляти хулігана не стали. Імовірною причиною такого ставлення правоохоронців є висока посада його тата у Міністерстві спорту. // «Апостроф»