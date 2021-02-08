У Києві затримали засудженого за розбій, який перебував у розшуку

У вересні 2020 року на підставі вироку Житомирського районного суду засуджений за розбій та грабіж мешканець Києва був оголошений у розшук. Сьогодні, 8 лютого, оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України затримали розшукуваного.

У липні 2015 року мешканець Києва, 1973 року народження, за попередньою змовою зі спільником незаконно проник до приватного будинку в Житомирській області. Із застосуванням насильства зловмисник вчинив розбійний напад на власника будинку. Після цього відкрито заволодів майном потерпілого.

У вересні 2019 року за вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 187 (Розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) та ч. 3 ст. 186 (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому) Кримінального кодексу України, Житомирський районний суд Житомирської області засудив зловмисника до 7,5 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

У вересні 2020 року Оболонським управлінням поліції ГУНП у місті Києві на підставі вироку Житомирського районного суду засуджений був оголошений у розшук.

Сьогодні у Києві зловмисника затримали працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції. Чоловіка доставили до Оболонського управління поліції Києва.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Департаменту карного розшуку)