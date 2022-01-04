У Києві затримали жінку, яка завдала тяжкого поранення родичу

Під час святкового застілля між порушницею та братом її чоловіка виникла сварка, у ході якої жінка схопила ніж та тричі вдарила ним потерпілого. Наразі чоловік у важкому стані перебуває у лікарні. Зловмисниці загрожує до восьми років позбавлення волі.

На спецлінію 102 столичної поліції надійшло повідомлення від лікарів про ножове поранення чоловіка у квартирі на вулиці Мостицькій. Для з’ясування усіх обставин за вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група Подільського управління поліції та екіпаж патрульних поліцейських.

По прибуттю на місце події правоохоронці встановили, що на момент вчинення злочину в оселі перебували дві сімейні пари, які з нагоди новорічних свят влаштували застілля. Згодом власник помешкання пішов відпочивати, а між його дружиною та братом виникла сварка. У ході конфлікту жінка кухонним ножем вдарила родича в обличчя та груди.

Потерпілого з проникаючими пораненнями грудної клітини лікарі терміново госпіталізували до медичного закладу. Наразі він у важкому стані перебуває у реанімації. Під час невідкладного обшуку слідчі вилучили знаряддя вчинення злочину та інші речові докази, а 67-річну киянку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості щодо цієї події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі готують затриманій повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Києва