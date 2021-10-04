У Києві затримали жінку за підробку лікарських рецептів та їх використання

За фальшивими рецептами раніше судима місцева мешканка отримувала в аптеках сильнодіючі медичні препарати. Поліція встановила 36 епізодів правопорушень. Розпочато два кримінальних провадження.

Працівники відділу кримінальної поліції Дарницького управління поліції отримали оперативну інформацію про те, що 26-річна мешканка району використовує підроблені документи. Оперативники викрили її після вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомив начальник територіального підрозділу поліції Олександр П’ятниківський, жінка, яка раніше притягувалася до кримінальної відповідальності за збут наркотиків, намагалася за підробленим лікарським рецептом придбати в аптеці сильнодіючий лікарський засіб:

«Ми встановили, що зловмисниця підробила печатки лікарів та медичних закладів, замовила в Інтернет-магазині спеціальні рецептурні бланки та неодноразово отримувала по них сильнодіючі препарати. Доведено причетність жінки до 36 фактів підробки медичної документації та отримання за ними лікарських препаратів. Під час обшуку за місцем мешкання затриманої вилучили речові докази: печатки, бланки та ліки».

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3, 4 ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, а також за ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України – незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту. За погодженням із місцевою окружною прокуратурою фігурантці оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення та судом обрано запобіжний захід – нічній домашній арешт. Жінці загрожує до трьох років позбавлення волі.

«У рамках проведення досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз. Також ми встановлюємо коло осіб, яким, можливо, підозрювана збувала незаконно придбані медичні препарати», — додав Олександр П’ятниківський.

Відділ комунікації поліції Києва