У Києві затримали жінок, які під виглядом соцпрацівниць викрали у пенсіонерки золоті прикраси

Спільниці потрапили до оселі киянки та поки одна відволікала стареньку, інша поцупила ювелірні вироби. Наразі фігуранткам оголошено про підозру у скоєнні злочину.

До правоохоронців звернулась мешканка Шевченківського району столиці та повідомила, що до її квартири зайшли дві незнайомки, а після їх візиту в неї зникли ювелірні прикраси. Для з’ясування обставин події на місце події прибула слідчо-оперативна група територіального відділу поліції.

Поліцейські встановили, що дві жінки під виглядом соціальних працівниць зайшли до квартири пенсіонерки на вулиці Михайлівській. Зловмисниці розповіли старенькій, що вони перевіряють лічильники та скористались її довірою. Поки одна відволікала жінку, інша у цей час нишпорила по квартирі та викрала у потерпілої ланцюжок з хрестиком, сережки та перстні.

Як розповів начальник слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Євген Болюбаш, крадійки сіли до автівки та поїхали у невідомому напрямку:

«Під час злагодженої роботи оперативників Шевченківського та Печерського управлінь поліції, поліцейські затримали ймовірних підозрюваних. Правопорушниць затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ними виявились дві жінки 1969 та 1974 років народження. У ході слідчих дій слідчі вилучили у них мобільні телефони та речові докази, які направили на експертизу».

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури міста Києва слідчі оголосили про підозру фігуранткам. За скоєне їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва