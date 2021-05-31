У Києві затримали злочинне угруповання, яке викрало жінку, щоб змусити виплачувати неіснуючий борг

У п’ятницю, 28 травня, оперативники управління стратегічних розслідувань в місті Києві за силової підтримки полку поліції особливого призначення затримали чотирьох осіб та звільнили жінку. Всім затриманим повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Встановлено, що до складу угруповання входило четверо осіб віком від 23-х до 32-х років, у тому числі — вихідці з інших країн. Упродовж тривалого часу погрозами фізичної розправи вони вимагали від громадянки сплачувати їм 15 тис. грн щомісяця – погашення так би мовити «неіснуючого боргу».

Для переконливості рішучості своїх дій зловмисники відібрали 30 тис. гривень та її особисті речі. Однак жінка не погоджувалася виконувати умови учасників угруповання. Відтак, аби змусити потерпілу сплачувати гроші, фігуранти силою заштовхали її до свого автомобіля, побили та відібрали 15 тис. грн і мобільний телефон.

У п’ятницю, 28 травня, поліцейські провели спецоперацію для звільнення потерпілої та затримання учасників злочинної групи. В Києві, на проспекті Лісному, правоохоронці заблокували автомобіль фігурантів та затримали їх у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час затримання фігуранти чинили опір поліцейським та намагалися втекти.

Крім того, в ході санкціонованих обшуків за місцем мешкання затриманих вилучили речі, які раніше були силою відібрані у потерпілої.

29 травня слідчі слідчого управління поліції Києва усім затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 2 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Сьогодні, 31 травня, підозрюваним обиратимуть запобіжні заходи. Прокурори Київської міської прокуратури звернулися до суду із клопотанням про обрання усім фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За скоєне учасникам злочинного угруповання може загрожувати до 10-ти років ув’язнення.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України