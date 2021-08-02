У Києві затримали злочинне угруповання за грабежі та розбійні напади на іноземців

До складу групи входило 10 осіб. Зловмисники заманювали іноземців у визначені ресторани, де били, катували та під погрозою зброї відбирали документи, гроші і коштовності. Про це йшлося під час брифінгу за участю прокурора міста Києва Олега Кіпера, начальника Департаменту міграційної поліції НПУ Сергія Пантелеєва та першого заступника Печерської окружної прокуратури Дмитра Сітара.

Вчора, 1 серпня, оперативники Департаменту міграційної поліції спільно зі слідчими Печерського управління поліції міста Києві за силової підтримки ТОР та процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва затримали злочинне угруповання.

«Учасники групи з 2020 року грабували та скоювали розбійні напади на іноземців на території міста Києва. На теперішній час слідством встановлено 150 таких нападів», — повідомив Олег Кіпер.

За його словами, поліцейські проаналізували повідомлення на лінію 102 і зробили висновок, що ці злочини скоюють учасники однієї групи в розважальних закладах столиці за одним сценарієм. При цьому фігуранти розраховували на те, що постраждалі не будуть звертатися у поліцію або ж покинуть територію України, а відтак ці злочини залишаться без уваги правоохоронців.

Начальник Департаменту міграційної поліції Сергій Пантелеєв повідомив, що організатором злочинної групи є громадянин Російської Федерації, який слідчими органами РФ оголошений у розшук за вчинення шахрайських дій у банківській сфері. Також організатор залучив до вчинення цих незаконних дій близько десяти осіб, яких під час спецоперації Національної поліції та спільно з прокуратурою затримали у ніч на 1 серпня 2021 року.

«Організатор злочинної групи залучив до своєї «схеми» дев’яти дівчат, які через месенджери знайомилися з іноземцями і запрошували до ресторанних закладів, які належали організатору угруповання. Іноземці, приїхавши до закладу, робили замовлення, після чого їм надавали чек із значно завищеними цінами, який вони невзмозі були оплатити», — сказав Сергій Пантелеєв.

Коли ж клієнт вимагав пояснення такого рахунку, в підсобному приміщенні закладу зловмисники під погрозою зброї та, застосовуючи фізичну силу, відбирали особисті речі, документи та прикраси. Також, примушували потерпілих перераховувати кошти на рахунки зловмисників. У разі відсутності грошей на рахунках фігуранти вимагали від родичів потерпілих вислати кошти. Потім відвозили своїх жертв у віддалений район столиці.

За словами першого заступника Печерської окружної прокуратури Дмитра Сітара, до злочинного угруповання входило 10 осіб спортивної статури – віком від 18-ти до 41-го року, в кожного з них були чітко розподілені ролі.

«Вказані особи та безпосередньо власник закладу брали участь у нападах на іноземців, кожен при цьому мав свою роль у вказаній схемі — від офіціанта та адміністратора, охоронця, таксиста і так далі. Кожен із них наносив тілесні ушкодження з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого, після цього кошти розподілялися між учасниками злочинної групи», – зазначив Дмитро Сітар.

За попередньою інформацією працівників Департаменту міграційної поліції, з початку 2020 року від дій зловмисників постраждало майже 150 іноземців.

Всім затриманим повідомлено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого 2 ст. 187 (Розбій), ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Управління комунікації Національної поліції України