У Києві затримали зловмисника, який у магазині побив чоловіка та відібрав його телефон

Фігурант спровокував конфлікт з потерпілим, декілька разів вдарив чоловіка, а коли той впав — забрав у нього мобільний телефон та втік.

Менш як за годину поліцейські встановили особу підозрюваного та затримали його із речовим доказом. За вчинення грабежу в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

На спецлінію 102 звернувся 40-річний місцевий мешканець із повідомленням про те, що у приміщенні магазину на проспекті Георгія Ґонгадзе невідомий відібрав ґаджет. Для оперативного відпрацювання території за вказаною адресою виїхали співробітники кримінальної поліції та слідчо-оперативна група.

По прибуттю на місце події заявник розповів правоохоронцям, що у супермаркеті відвідувач зробив йому зауваження нібито через те, що він заважав йому пройти. У подальшому порушник дочекався допоки потерпілий вийде з торгівельної зали, декілька раз вдарив його, після чого забрав мобільний телефон та втік.

Під час відпрацювання прилеглої території поліцейські виявили підозрюваного, який разом із своїми знайомими перебував неподалік від місця вчинення злочину. Слідчі вилучили викрадений мобільний телефон та після проведення усіх необхідних процесуальних дій повернуть власнику. Порушником виявився 27-річний киянин, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України — грабіж. За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури слідчі готують повідомлення про підозру затриманому та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. За вчинення грабежу в умовах воєнного стану фігуранту загрожує до десяти років ув’язнення.

Відділ комунікації поліції Києва