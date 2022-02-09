У Києві затримано чоловіка, який у 2021 році скоїв розбійний напад на кафе

Працівниками Департаменту карного розшуку НП України затримано 43-річного жителя столиці, який з липня 2021 року перебував у розшуку.

У 2019 році зловмисник разом з товаришами увірвались в кафе на території Дніпровського району міста Києва та під погрозою застосування вогнепальної зброї заволоділи грошовими коштами.

Згодом, Фемідою було обрано чоловіку міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на три роки за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України , але замість того щоб відправитись відбувати покарання, останній вирішив переховуватись.

Розшукуваного доставлено до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві для проведення необхідних процесуальних дій. // Вартові еспресо