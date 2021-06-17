У Києві затримано громадянку Великобританії та двох спільників, які викрали громадянина Латвії

За процесуального керівництва Cолом’янської окружної прокуратури м. Києва затримано трьох осіб, які викрали чоловіка та незаконно його утримували, вимагаючи повернути неіснуючий борг (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 189 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, потерпілий, 45-річний громадянин Латвії, спільно із своєю знайомою 49-річною громадянкою Великобританії прилетіли у Київ та на її прохання поїхали у місто Бориспіль.

Приїхавши за адресою, «туристи» зайшли у будинок, де їх зустріли двоє чоловіків, які при спілкуванні з потерпілим повідомили йому, що той нібито заборгував цій знайомій значну суму грошей та повинен негайно їх повернути.

Зловмисники аргументували свої вимоги фізичним тиском, наносячи потерпілому удари в різні частини тіла.

У подальшому потерпілий, будучи утримуваним більше доби, та маючи реальні побоювання за своє життя та здоров’я, перерахував на розрахункові рахунки знайомої понад 15 тис. фунтів стерлінгів.

Отримавши бажане, зловмисники відпустили потерпілого, після чого він негайно звернувся за допомогою до правоохоронців.

У ході проведених першочергових розшукових заходів правоохоронці встановили на затримали трьох зловмисників. Організатором викрадення виявилася вказана знайома потерпілого, яка підмовила на вчинення злочину двох місцевих мешканців 1975 та 1977 р.н.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Викрито правопорушення прокурорами спільно зі слідчими Солом’янського УП ГУНП у м. Києві, за оперативного супроводження Управління стратегічних розслідувань у місті Києві ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

УК