У Києві затримано росіянина, який перевозив вогнепальну зброю та боєприпаси

За процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури міста Києва затримано та повідомлено про підзору громадянину російської федерації за фактом незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Згідно з матеріалами досудового розслідування, у ході проведення обшуку автомобіля «Хонда Акорд» під керуванням підозрюваного виявлено та вилучено автомат системи Калашникова моделі «АКМ», калібру 7,62х39 мм та 445 патронів з різним маркуванням.

Наразі правоохоронці перевіряють причетність підозрюваного до вчинення диверсійної діяльності та інших злочинних дій.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

Заходи з викриття правопорушення проведено прокурорами окружної прокуратури спільно з співробітниками Дарницького УП ГУНП у м. Києві.

Київська міська прокуратура