У Києві завдяки небайдужому громадянину патрульні затримали ймовірних крадіїв

Сьогодні вночі на лінію 102 надійшов виклик від мешканця будинку на вулиці Ревуцького. Чоловік побачив з вікна підозрілих осіб, що крадькома несли автомобільні колеса.

Патрульні зателефонували заявнику, дізналися подробиці події та детально розпитали про зовнішній вигляд чоловіків.

На місце події прибули патрульні та почали обстежувати прилеглу територію, інспектори виявили одного громадянина, на якого вказав заявник. Другого затримали біля коліс. Чоловік мав при собі пакет з інструментами.

Затримані пояснили, що поцупили колеса у підсобному приміщені на вулиці Степана Олійника.ъ

Інспектори викликали на місце слідчо-оперативну групу Дарницького управління поліції. // Вартові еспресо