У Києві завершено досудове розслідування відносно чоловіка, який вбив дружину

Під час конфлікту зловмисник вісім разів вдарив жінку кортиком, від отриманих травм вона загинула на місці. Наразі він перебуває під вартою, за скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років тюремного ув’язнення.

Подія сталася у лютому поточного року у будинку на вулиці Бойовій у Голосіївському районі столиці. Тоді між подружжям виникла сварка, чоловік взявся за кортик та почав бити ним жінку у груди.

Свідком інциденту стала знайома потерпілої, яка знаходилася у будинку. Вона викликала правоохоронців та швидку медичну допомогу. Лікарі та патрульні намагалися врятувати дівчину, надавали їй необхідну медичну допомогу, але вона померла на місці події.

За словами слідчої Голосіївського управління поліції Анастасії Біденко, 50-річного раніше не судимого уродженця Харківщини затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«Проведена судово-психіатрична експертиза підтвердила осудність чоловіка на момент вчинення злочину. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, зловмисник завдав 27-річній жінці вісім поранень ножових поранень. За результатом експертизи холодної зброї, вилучене знаряддя вчинення злочину є кортик. Наразі чоловік перебуває під вартою».

Слідчі Голосіївського управління поліції завершили досудове розслідування та направили матеріали кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України з обвинувальним актом до районного суду. Чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва