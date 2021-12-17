У Києві жінка ременем задушила дворічну доньку

Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. За скоєне фігурантці загрожує до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Вчора, 16 грудня, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що у приватному будинку на вулиці Совській жінка вбила свою доньку. На місце події негайно виїхали екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь із судово-медичним експертом і бригада швидкої медичної допомоги.

За словами начальника Солом’янського управління поліції Івана Жука, прибувши на місце, поліцейські виявили в оселі жінку, а на ліжку мертвою дворічну дівчинку:

«Жінка сказала нам, що вирішила позбутися дитини, тож задушила її ременем. Провівши усі необхідні першочергові дії ми затримали фігурантку у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вона – мешканка столиці, 1997 року народження, яка раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась».

За погодженням із Солом’янською окружною прокуратурою слідчий Солом’янського управління поліції повідомив правопорушниці про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – вбивство малолітньої дитини, та направив клопотання до суду про обрання їй запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

«Із жінкою планується проведення судово-психіатричної експертизи, за результатами якої стане відомо, чи могла вона на момент вчинення інкримінованого їй правопорушення за своїм психічним станом усвідомлювати свої дії та керувати ними. Досудове розслідування триває», — додав полковник поліції.

Відділ комунікації поліції Києва