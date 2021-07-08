У «Київавтодор» прийшли з обшуками у справі про закупівлю техніки

Обшуки проводять і в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

У Департаменті транспортної інфраструктури та КК «Київавтодор» знову обшуки.

Про це інформує Департамент транспортної інфраструктури КМДА.

«Сьогодні, 8 липня, у приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА та Комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокурора Офісу Генеральної прокуратури проводять обшуки», — сказано в повідомленні.

Обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в рамках кримінального провадження щодо закупівлі техніки КК «Київавтодор».

«Департамент та комунальна корпорація, у межах та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, надали всі документи, необхідні для всебічного й повного розслідування. Справа, яку розслідують у ДБР, стосується закупівлі техніки для КК «Київавтодор». Зокрема, машин для внесення рідких хлоридів. Їх закупівлі були виконані за процедурою офіційних публічних закупівель», — заявили у департаменті.

Нагадаємо, 17 червня в «Київавтодорі» влаштували обшуки через ремонт Борщагівського шляхопроводу. Справа стосується несплати податків на 30 млн гривень. // LB.ua